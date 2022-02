Please enable JavaScript



Wahnsinn und Kontrolle habt ihr bereits durch? Dann wird es Zeit Joseph: Kollaps! Der Far Cry 6 DLC soll nach einer Ankündigung von Ubisoft nächste Woche erscheinen.

Es wird Zeit dem Bösewicht von Far Cry 5 einen erneuten Besuch abzustatten. Taucht in eine alternative Version von Hope County und findet mehr über Joseph Seed heraus. Der finale Far Cry 6-DLC Joseph: Kollaps soll am 8. Februar für alle verfügbare Plattformen erscheinen. Wie die anderen beiden Episoden ist auch diese Teil des Season Pass.

In den drei DLC-Episoden von Far Cry 6 unternehmen die Spieler eine Rogue-like-Wanderung in den Verstand früherer Far Cry-Bösewichte. Bereits am 16. November erschien die erste Folge unter dem Titel Vaas: Wahnsinn. Weiter ging es am 13. Januar mit Pagan: Kontrolle. Der krönende Abschluss dieser Trilogie wird in der nächsten Woche mit Joseph: Kollaps umgesetzt.

Neben den kostenpflichtigen DLCs erscheinen auch kostenlose Crossover-Missionen zu Far Cry 6. Bereits im Dezember letzten Jahres ging das Crossover-Event mit Danny Trejo online. Darauf folgte das nun kürzlich veröffentlichte Rambo-Event. Zu guter Letzt kommen im März alle Fans der Netflix-Serie Stranger Things auf ihre Kosten.