Immer häufiger verewigen sich berühmte Schauspieler*innen auch in Videospielen. Zuletzt hat da Dwayne „The Rock“ Johnson in Fortnite gemacht. Nun dürfen wir in einer neuen Mission in Far Cry 6 mit dem legendären Action-Star Danny Trejo zusammenarbeiten! Das schöne. Für alle Besitzer von Far Cry 6 ist dieses kleine Inhalts-Update komplett gratis.

Danny Trejo Action wie im Film

Kürzlich hat Ubisoft seine ambitionierten Post-Launch-Pläne für Far Cry 6 in einer Roadmap vorgestellt. Nun ist das angekündigte erste Highlight da und beschert uns ein ganz besonderes Crossover mit Action-Legende aus den 80er und 90er Jahren, Danny Trejo! In einer extra dafür designten neuen Nebenmission dürfen wir uns mit dem des Macheten-schwingenden, nicht tot zu kriegenden aus zahlreichen Filmen bekannten Killer auf ein bombastisches Abenteuer begeben. Das coole dabei ist. Danny Trejo spielt sich in dieser Bonusmission in Far Cry 6 quasi selbst! Was das ganze noch spaßiger und irrsinniger macht und Film- und Trejo-Fans mit zahlreichen Insiderwitzen beglückt. Eine tolle passende Portion „Meta“ im sich nicht ganz so ernst nehmenden Far Cry Universum.

Der Trailer macht bereits ordentlich Laune auf die frische Action auf der Kuba-inspirierten Insel Yara.

Doch worum geht es eigentlich? Danny ist auf Yara ein einfacher Taco Verkäufer und sorgt sich nur um sein Geschäft mit den köstlichen mexikanischen Spezialitäten. Natürlich ist eine laufende Revolution auf der Insel nicht der beste Zeitpunkt sein Geschäft zu expandieren und so läuft für Danny einiges schief. Wir als Spieler können ihm bei seinen Problemen behilflich sein, natürlich in dem wir vor allem fiese Schergen des hiesigen Diktators Antón Castillo zur Strecke bringen.

Als Belohnung winkt uns für die spaßmachende Mühe ein spezielles Motorrad. Außerdem erhalten wir danach Zugang zum kosmetischen Danny Trejo-Paket, mit dem wir unseren Charakter mit neuen Ausrüstungsgegenständen ausstatten können. Unter anderem mit Trejos charakteristischem „real life“ Outfit sowie seinen Taco-Truck.

Mit der ikonischen Machete in der Hand passt Danny Trejo perfekt in das karibische Far Cry 6 Setting

Der Mini-DLC mit dem passenden Tiel „Danny & Dani gegen Alle“ steht ab sofort allen Spielern zur Verfügung. Nachdem Ubisoft diesen versehentlich bereits im November veröffentlichte und schnell wieder aus den Stores rausnahm, diesmal dann wirklich.