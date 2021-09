Wie bei allen großen Open World Spielen von Ubisoft heißt es auch beim kommenden Far Cry 6 kleckern statt klotzen. Noch vor dem Start veröffentlichte der Entwickler einen großzügigen Plan mit Post-Launch Inhalten. So wie es aussieht, werden uns die Aktivitäten auf der karibischen Insel Yara also so schnell nicht ausgehen.

Die Pläne des in Montreal ansässigen Entwicklerstudios beinhalten nämlich sowohl Gratis Updates, als auch bezahlbaren Zusatz-Content. Zusätzlich zum großen Season Pass, der drei DLC-Episoden beinhaltet, in denen in die verrückten Psychen der legendärsten Far Cry-Bösewichte geschaut wird, enthüllte Far Cry 6 eine umfangreiche Inhalte-Übersicht. Nach der Veröffentlichung am 7. Oktober 2021 wird es also regelmäßig neue Inhalte und Updates zum Spiel geben. Einige davon wie z.B. neuen Sondereinsätze und Crossover-Missionen sogar komplett gratis. Es ist zu erwarten, dass nach dem Start des inzwischen sechsten Serienteils und dem ersten Season Pass, weitere Gratis Inhalte folgen.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Im neuen schicken Trailer stellt Ubisoft die einzelnen Gratis Zusatzinhalte sowie den Season Pass vor.

Far Cry 6 Post-Lounch Map im Detail

Inhalte des Season Pass

Drei DLC-Episoden , die alleine oder im Koop mit einer zusätzlichen Person spielbar sind – selbst wenn diese den Season Pass nicht besitzt. Episode 1: Vaas: Wahnsinn geplante Veröffentlichung im November 2021. Episode 2: Pagan: Kontrolle geplante Veröffentlichung im Januar 2022. Episode 3: Joseph: Kollaps geplante Veröffentlichung im März 2022.

, die alleine oder im Koop mit einer zusätzlichen Person spielbar sind – selbst wenn diese den Season Pass nicht besitzt. Far Cry 3 Blood Dragon . Besitzer des Season Pass bekommen automatisch auch das inzwischen zum Kult gewordene Originalspiel von 2013 auf dem Windows PC. Für alle Konsolenspieler gibt es die Far Cry 3 Blood Dragon: Classic Edition.

. Besitzer des Season Pass bekommen automatisch auch das inzwischen zum Kult gewordene Originalspiel von 2013 auf dem Windows PC. Für alle Konsolenspieler gibt es die Far Cry 3 Blood Dragon: Classic Edition. Das Blood Dragon-Set , beinhaltet sieben Gegenstände, die im Far Cry 6 -Hauptspiel nutzbar sind: Ein Outfit: Blood Dragon-Ausstattungsgarnitur Zwei Waffen: AJM9 und Kobracon Ein Fahrzeug: Omega Enforcer Ein Waffen-Talisman: KillStar Einen Vierbeiner-auf-Abruf: K-9000 Einen Fahrzeug-Chibi: Blood Dragon-Chibi

, beinhaltet sieben Gegenstände, die im -Hauptspiel nutzbar sind:

Der Far Cry 6-Season Pass ist in der Far Cry 6 Gold-, Ultimate- und Collector’s Edition enthalten, wird aber auch einzeln erhältlich sein. Die Collector’s Edition kann derzeit noch exklusiv im Ubisoft Store vorbestellt werden. Aber wie bei den meisten Sammeleditionen heißt es hier, schnell zugreifen.

Das Highlight hier ist ganz offensichtlich. Zum ersten Mal in der Seriengeschichte dürfen wir in die virtuelle Haut eines Bösewichts schlüpfen. Als Vaas Montenegro aus Far Cry 3, Pagan Min aus Far Cry 4 und Joseph Seed aus Far Cry 5 können wir nun in atmosphärischen und thematisch passenden Levels die persönlichen Abgründe der drei wohl bekanntesten Videospiel-Antagonisten erleben.

Falls ihr den Start des neusten Story-Shooters kaum erwarten könnt, schaut euch das neuste veröffentlichte Gameplay-Material zu Far Cry 6 an.