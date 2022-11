Entwicklerstudio Offworld Industries hat heute Starship Troopers: Extermination angekündigt. Der Koop-Shooter basiert auf dem Film von 1997 und schickt euch in einen packenden Krampf gegen die Bugs.

Die erbitterte Schlacht gegen die tödlichen Bugs findet schon bald ihren Anfang. In Starship Troopers: Extermination schlüpft ihr in die Rolle eines Mitglieds der Deep Space Vanguard. Dabei handelt es sich um eine Eliteeinheit der Mobilen Infanterie.

Euer aus 12 SpielerInnen bestehender Trupp muss auf Missionen gehen, Ressourcen sammeln und nach Erfüllung eurer Ziele am Abholpunkt ankommen. Mit den gesammelten Ressourcen könnt ihr eine Basis aufbauen, die euch bei der Verteidigung gegen die monströsen Bugs hilft.

Bei den Bugs handelt es sich um gigantische, insektenähnliche Monster, von denen es insgesamt 5 Arten beim Early Access geben wird: Drone, Warrior, Plasma, Grenadier und Tiger Elite. Auch ihr könnt euch eine von 3 Klassen aussuchen (Assault, Support und Defense) und im weiteren Spielverlauf entsprechende Waffen, Equipment und Perks freischalten.

In Starship Troopers: Extermination erwarten euch fünf einzigartige Zonen, in denen euch die Bugs in Schwärmen angreifen. Diese werden im Laufe eurer Missionen immer größer, womit die Herausforderung stetig zunimmt.

Um gegen diese Schwärme vorgehen zu können, könnt ihr euch durch das Ping-System mit euren Teammitgliedern absprechen. So könnt ihr auf Feinde und Zielobjekte aufmerksam machen.

Starship Troopers: Extermination erscheint 2023 im Steam Early Access. Mehr Koop-Action erwartet euch in unserer Meldung zu Evil West.