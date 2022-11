Please enable JavaScript play-rounded-fill



Quelle: Ubisoft

Am gestrigen Abend enthüllte Ubisoft die kommende Far Cry 6-Erweiterung Lost Between Worlds. Diese versetzt die hitzigen Guerilla-Gefechte der lateinamerikanischen Insel Yara in ein obskures SciFi-Setting. Damit setzt Ubisoft die Trends aus den vergangenen DLCs fort.

In einem viertelstündigen Livestream enthüllte Ubisoft am gestrigen Abend alle wichtigen Informationen zu Far Cry 6: Lost Between Worlds. In dieser souls-like-Erweiterung zerstört Dani Rojas versehentlich das Schiff der extraterrestrischen KI FAIT. Daraufhin absorbiert FAIT Dani und schickt unsere Protagonistin auf eine actiongeladene Beschaffungsmission: Fünf abgeschossene Splitter müssen auf einer Reise durch verschiedene Risse beschaffen werden. In diesen unterschiedlichen Welten findet sich Dani in verdrehten Versionen von Yara wieder. Hier trifft sie allerdings nicht auf bewaffnete Soldaten, sondern auf Kristallmonster, welche die KI und das Schiff gegen Gefahren schützen.

In Lost Between Worlds erwarten euch verschiedene Simulationen von Yara, die zwar unterschiedlich aufgebaut sind. Doch besitzen sie alle die gleichen Kernelemente:

Rote und blaue Gegner in humanoiden sowie tierischen Formen patrouillieren das Gelände. Im weiteren Spielverlauf werden sich deren Unterschiede herauskristallisieren und ihr werdet Strategien entwickeln, wie ihr am besten mit ihnen umgeht.



Ein oranges & ein violettes Portal müssen erreicht werden, um näher an einen der 5 Splitter zu gelangen.



Kleine, rote Kristallschimmer dienen als Speicherpunkte und lassen euch Abkürzungen finden. Je mehr Schimmer ihr sammelt, desto mächtiger werdet ihr.

Neben einem Deep Dive in Lost Between Worlds kündigte Ubisoft auch weitere Updates zu Far Cry 6 an. Wer das actiongeladene Adventure um die Guerilla-Gruppe noch nicht erlebt hat, kann ab sofort die kostenlose Demo ausprobieren. Wenn ihr euch anschließend zu einem Kauf des Spiels entscheidet, wird euer Progress automatisch übernommen.

Außerdem gibt es ein Neues Spiel+, das euch mit all eurer Ausrüstung nochmal auf die Befreiungsmission von Yara schickt. Besonders hilfreich wird außerdem das Completionist Aid-Feature sein, das euch dabei hilft, alle verpassten Geheimnisse der Insel aufzudecken.

Quelle: Ubisoft

Far Cry 6: Lost Between Worlds erscheint am 6. Dezember für PC, PlayStation und Xbox. Der DLC soll ab einem Preis von 19,99 € erhältlich sein. Den gesamten Livestream könnt ihr euch hier ansehen.