Ob wir von der Bahn aus einige Mails beantworten wollen, unterwegs ein paar Games zocken oder einfach nur ein paar Serien streamen möchten – ein zuverlässiges Notebook gehört für viele einfach zur Grundausrüstung. LC Power bietet euch mit dem NB-14-N5095-12GB-14,1″ einen solch zuverlässigen Alltagsbegleiter.

Das NB-14-N5095-12GB-14,1″von LC Power weiß bereits mit seinen äußeren Werten zu beeindrucken. Durch seine kompakten sowie schlanken Abmessungen (324 x 206 x 19 mm) passt das Notebook in jede Tasche und lässt gleichzeitig genügend Stauraum für anderes Gepäck. Einen besonders edlen Look erhält es durch das in Silber gehaltene Metallgehäuse.

Doch auch die inneren Werte des NB-14-N5095-12GB-14,1″ von LC Power machen eine gute Figur. Multitasker werden von den zwei RAM-Riegeln begeistert sein, die einen Speicher von je 6 GB bei 2133 MHz bieten. So sind besonders arbeitsame Tage kein Problem. Die m.2 SSD-Festplatte sichert eure Daten in ihrem 256 GB großen Speicher.

Wer nach der Arbeit über einige Filme und Serien entspannen möchte, kann sich diese aufm dem 14 Zoll (35,81 cm) ansehen.

Wollt auch ihr eurem Arbeitssetup ein Upgrade verpasssen? Dann meldet euch im großen Gamers.de XMAS-Gewinnspiel an! Wir drücken euch die Daumen!