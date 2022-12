In der heutigen Nacht fanden The Game Awards statt. Während der dreistündigen Liveshow präsentierte Square Enix einen neuen Trailer zu Final Fantasy XVI und bestätigte damit einhergehend ein Release-Datum.

Final Fantasy XVI spielt in der Welt Valisthea, in der verschiedene Reiche einst um die Mutterkristalle kämpften. Doch die langen Gefechte scheinen in einem brüchigen Frieden geendet zu haben. Doch scheint dieser scheint nun sein jähes Ende gefunden zu haben, als sich eine mysteriöse Krankheit namens Blight ausbreitet, die alle Domini der Welt zu töten droht. Bei einem Dominus handelt es sich um eine Person, in welche ein sogenannter Esper eingefahren ist. Dabei handelt es sich um ein übernatürliches Wesen mit gewaltigen Fähigkeiten. Wie die Bevölkerung mit diesen Domini umgeht, ist von den verschiedenen Reichen der Welt abhängig. In manchen wird ein Dominus geadelt, in anderen gelten sie als gefürchtete Kriegstreiber.

Bei dem Esper Ifrit scheint es sich um einen besonders gefährlichen zu tun zu haben. Wie vergangene und der neue Trailer zeigen, scheint sie mit dem Schicksal des Protagonisten Clive Rosfield verbunden zu sein. So lässt das neuste Video vermuten, dass Clives kleiner Bruder Joshua, Dominus des Phönix, während einer Belagerung getötet wird. Nun sinnt Clive auf Rache.

Final Fantasy XVI soll am 22. Juni 2023 exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen. Zusammen mit der Ankündigung des Release-Termins enthüllte Square Enix auch die Collector’s Edition, die ab dem 12. Dezember um 19 Uhr vorbestellt werden kann.. Diese besteht neben dem Spiel aus einer Collector’s Box, der Premium Statue: Phönix vs Ifrit, einer metallenen Esper Pin Collection, dem Clive Rosfield SteelBook Case, der Stoffkarte von Valisthea und dem Blood Sword, wobei es sich um eine DLC-Waffe handelt.

Weitere Infos zu Final Fantasy XVI findet ihr hier.