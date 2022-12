Please enable JavaScript play-rounded-fill



Während The Game Awards präsentierte CD Projekt Red einen neuen Trailer zu Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Dieser hielt eine große Überraschung für Fans bereit: den Auftritt von Schauspieler Idris Elba.

Als CD Projekt Red im Jahr 2019 Hollywoodstar Keanu Reeves mit seiner Rolle in Cyberpunk 2077 präsentierte, war die Woge der Begeisterung überschwänglich. Ähnlich sieht es nun mit der Enthüllung eines weiteren Stars aus: Idris Elba. Dieser schlüpft für Cyberpunk 2077: Phantom Liberty in die Rolle von Solomon Reed, einem altgedienten Agenten in Diensten der New United States of America. Wie die Entwickler andeuten, könnte es sich bei Reed um die einzige Person handeln, wie V trauen könnte.

Natürlich wird auch Keanu Reeves in seine Rolle als Johnny Silverhand zurückkehren.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty setzt während der Ereignisse des Hauptspiels ein und beleuchtet den Night City-Stadtteil Dogtown genauer. Dabei handelt es sich um ein sandiges, an die Wüste angelehntes, ehemaliges Industriegebiet.

Wann genau der DLC im nächsten Jahr erscheinen soll, steht leider noch nicht fest. Er soll allerdings exklusiv für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen. Die Last-Gen-Konsolen sind also außen vor.

Weitere Informationen zu den kürzlichen Entwicklungen in Cyberpunk 2077 findet ihr in unserer Übersicht.