Der Epic Games Store ist wieder in seine beliebte Weihnachtsaktion gestartet. Seit dem 15. Dezember verschenkt der Online-Store für PC-Spiele täglich ein Game. Das Angebot hält noch bis Anfang Januar an.

„It’s the most wonderful time of the year!“ 🎶🎵 Der Epic Games Store hat sich auch in diesem Jahr wieder die Worte des Weihnachtshits zu Herzen genommen und veranstaltet wieder die Geschenkaktion 15 DAYS OF FREE. Während dieser Aktion ist im täglichen Wechsel ein Game kostenlos erhältlich. Dieses könnt ihr eurer Bibliothek hinzufügen und dauerhaft behalten.

So steht zum Beispiel noch bis 17 Uhr das Indie-Game Sable von Shedworks gratis bereit. Danach beginnt der 24-stündige Countdown des anderen geheimnisvollen Spiels. Auf der entsprechenden Seite könnt ihr euch ansahen, welche Games am jeweiligen Tag erhältlich sind.

Am 15. Dezember startete der Epic Games Store die Aktion mit Bloons TD 6. Seitdem waren Horizon Chase Turbo und Costume Quest 2 kostenlos erhältlich. Diese 15 Days of Free finden unter dem Banner des diesjährigen Feiertags-Sale statt. Dieser 5. Januar hält noch bis zum 5. Januar um 17 Uhr an und hält neben einem täglich kostenlosen Spiel auch zahlreiche Rabatte von bis zu 75% für euch bereit. Wer außerdem mindestens 14,99 Euro für ein vollständiges Spiel, einen DLC, Vorverkäufe oder virtuelle Währungen ausgibt, erhält einen Rabatt von 25%. Weitere Details zum Sale erhaltet ihr hier.

Noch mehr Weihnachtsstimmung halten wir im diesjährigen Gamers.de XMAS-Gewinnspiel für euch bereit.