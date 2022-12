Please enable JavaScript play-rounded-fill



Ihr steht auf Fallout? Dann solltet ihr bis heute Nachmittag im Epic Games Store vorbei schauen. Dort sind drei Klassiker der Reihe kostenlos erhältlich. Welche es sind und was euch erwartet, erfahrt ihr in der Übersicht.

Wie wir euch bereits berichtet haben, verschenkt der Epic Games Store noch bis in den Januar hinein täglich einen neuen Titel. Kurz vor Heiligabend scheint der Store besonders in Feiertagslaune zu sein und packt sogar drei Titel ins Geschenkkörbchen. Dabei handelt es sich um drei Klassiker aus der Fallout-Reihe, namentlich Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game, Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game und Fallout Tactics: Brotherhood of Steel.

Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game erschien 1997 als erster Teil der Reihe. Wählt zwischen unterschiedlichen Charaktertypen und zieht mit ihnen durch das postapokalyptische Ödland. Trefft Entscheidungen und tretet damit folgenschwere Entwicklungen los, die über den Ausgang euerer Geschichte entscheiden. Schon im ersten Teil der Reihe spielen verhandeln, schleichen und das Kämpfen gegen Mutanten, Gangster und Roboter eine zentrale Rolle. Gelangt hier zur Produktseite.

Der nachfolgende Titel Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game erschien bereits ein Jahr später. Die Handlung setzt allerdings 80 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils ein. In diesem Teil macht ihr euch auf der Suche nach dem Garten-Eden-Erstellungs-Kit, um euer primitives Dorf vor dem Untergang zu bewahren. Doch eure Suche gestaltet sich äußerst schwierig, da nicht nur gewaltbereite Gegner, sondern auch Lügen, Intrigen und Verrat überall auf euch lauern. Hier geht’s zur Storeseite.

Im Jahr 2001 folgte schließlich die Veröffentlichung von Fallout Tactics: Brotherhood of Steel. Der Release des dritten Titels markierte den Beginn der Spin-offs und setzt den Fokus auf die Stählerne Bruderschaft. In diesem Game dringt ihr tief in die Gesellschaftsstrukturen dieser militärischen Fraktion ein und erlebt zum ersten Mal einen Echtzeitmodus. Schnappt euch den Titel hier.

Noch bis 17 Uhr habt ihr die Möglichkeit, euch die Fallout-Titel zu beschaffen. Dann wird das neue, mysteriöse Gratis-Game im Epic Games Store enthüllt.