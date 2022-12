Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Der Schnee bleibt auch bei euch zu den Feiertagen aus? Kein Grund auf den Spaß im kalten Weiß zu verzichten! Wild River Games stellt fürs Gamers.de XMAS-Gewinnspiel sowohl eine Nintendo Switch- als auch eine PS5-Version von Winter Games 2023 zur Verfügung.

Winter Games 2023 liefert euch eine Herausforderung in 10 Wintersportdisziplinen. Im lokalen Multiplayer könnt ihr mit bis zu vier Sportlern gemeinsam an die Startlinie treten und euer Können mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden unter Beweis stellen. Hinzu kommt ein Custom-Modus, mit dem sich eigene Sportevents auf die Beine stellen lassen. So macht die Jagd nach Bestzeiten, Rekorden und Pokalen noch mehr Spaß.

Die folgenden Wintersportdisziplinen sind in Winter Games 2023 vertreten: Biathlon, Abfahrt, Super-G, Skeleton, Shorttrack, 2er Bob, Skispringen, Ski Cross, Snowboard Cross, Snowboard Cross und Curling.

Wenn auch ihr in diesen Indoor-Winterspaß einsteigen möchtet, könnt ihr euch eine Chance im großen Gamers.de Gewinnspiel sichern. Sowohl PlayStation 5- als auch Nintendo Switch-Gamer können sich eine Version des Spiels sichern. Meldet euch einfach hier an.