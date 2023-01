Please enable JavaScript play-rounded-fill



Amazon Games hat heute bekannt gegeben, dass bald das The Witcher-Crossover in Lost Ark beginnt. In dem einmonatigen Zeitraum könnt ihr zusammen mit euren liebsten Witcher-Figuren zu einer spannenden Quest-Reihe aufbrechen.

Vom 18. Januar bis zum 22. Februar trifft das MMORPG Lost Ark auf das beliebte The Witcher-Franchise. SpielerInnen treffen in diesem Crossover-Event auf Geralt, Ciri, Yennefer, Triss und Rittersporn, um den mysteriösen, interdimensionalen Wirbel zu untersuchen, der die Feierlichkeiten bei White Wolf Haven unterbrochen hat.

SpielerInnen von Lost Ark erreichen die neue Event-Insel, indem sie mit dem Gildenermittler in den Großstädten sprechen. Während dem Event sind eine Reihe an täglichen Quests und Handlungsquests verfügbar. Außerdem können SpielerInnen unter anderem Hexertränke, drei Jukebox-Lieder, ein neues Kartenset mit fünf Witcher-Charakteren sammeln. Thematisch passende kosmetische Gegenstände sind im Ingame-Store erhältlich. Zudem gibt es einen einzigartigen Twitch-Drop mit Witcher-inspirierten Mokoko-Skins.

Weitere Details zum Lost Ark x The Witcher-Crossover findet ihr auf der entsprechenden Eventseite. Was in der ersten Jahreshälfte in dem MMORPG noch auf euch zu kommt, könnt ihr hier herausfinden.