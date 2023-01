Please enable JavaScript play-rounded-fill



Ende diesen Monats erscheint SEASON: A letter to the future. Um Interessierten einen tieferen Einblick in das atmosphärische Indie-Game zu bieten, hat Scavengers Studio am heutigen Nachmittag einen Story-Trailer veröffentlicht.

Wer erinnert sich an die Welt nach ihrem Untergang? Dieser Frage geht das hübsche Indie-Game SEASON: A letter to the future nach. In diesem Exploration-Titel schlüpfen SpielerInnen in die Rolle der jungen Frau Estelle, die bis vor Kurzem in ihrem abgeschiedenen Dorf gewohnt hat. Nun schwingt sie sich auf ihr Fahrrad und macht eine Reise durch die Welt, um alles zu dokumentieren, bevor die nahende Katastrophe alles nimmt.

Im Laufe des Spiels trifft Estelle auf verschiedene Figuren, die ihre eigenen, stillen Krisen zum Ende der Welt durchleben. Wer sie sind und welche Schicksale sie durchleben, zeigt der frisch veröffentlichte Story-Trailer.

NPCs mit großer Geschichte

So unternimmt der junge Kochi mit euch eine letzte Radtour, bevor das Tal überschwemmt wird. Im Anschluss darauf könnt ihr die Geschichte des Tals anhand der Statuen von der Künstlerin Maytora kennenlernen. Estelle wird die einzige sein, die das letzte Kunstwerk der Außenseiterin zu Gesicht bekommt. Bei Easel handelt es sich um den letzten Mönch des Tieng-Tals. Von Familie und Freunden verlassen wartet er allein auf das Ende dieser Jahreszeit. Ob Estelle seinen Glauben erwecken kann, um wieder für etwas zu beten?

In SEASON: A letter to the future dokumentiert ihr in der Rolle der Estelle die dahin schwindende Welt. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, seid ihr nicht nur mit Fahrrad und Tagebuch ausgestattet. Ihr könnt auch Kamera und Mikrofon zücken, um die finalen Sinneseindrücke der Welt aufzunehmen. Außerdem könnt ihr verschiedene Gegenstände sammeln.

SEASON: Altvertraut, aber doch neu

Scavengers Studio beschreibt die Welt von SEASON: A letter to the future als vertraut, aber dennoch neu. Nehmt euch Zeit bei dem Erkunden der Welt und trefft Entscheidungen, die auch den Ausgang eures Spiels beeinflussen werden. So lernt ihr religiöse Gebräuche, Traditionen und die berührende Geschichte einer Welt kennen, die unserer gar nicht so unähnlich ist.

Wie der Trailer zeigt, scheinen violette Edelsteine eine entscheidende Rolle bei dem Ende der Welt zu spielen. Was es damit genau auf sich hat, werdet ihr am 31. Januar herausfinden können, wenn SEASON: A letter to the future für PC und PlayStation erscheint. PlayStation Plus-Mitglieder können das Spiel mit 10 % Rabatt vorbestellen; SpielerInnen auf Steam und Epic erhalten zwischen dem 31. Januar und 7. Februar 10% Rabatt.