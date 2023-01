Please enable JavaScript play-rounded-fill



In der heutigen Nacht hat Disney einen ersten Trailer zu der neuen Staffel von The Mandalorian veröffentlicht. Kopfgeldjäger Din Djarin und Grogu zeigen sich wieder gemeinsam in einer Abenteuerreise, die sie zu altbekannten Orten schickt.

Pedro Pascal hatte in den letzten Monaten alle Hände voll zu tun. Schließlich schlüpfte er nicht nur in die Rolle des Joel in der HBO-Serie The Last of Us.

Er kehrte auch als Kopfgeldjäger Din Djarin in The Mandalorian zurück. In der heutigen Nacht veröffentlichte Disney den ersten Trailer zur dritten Staffel, der für langjährige Star Wars-Fans einige bekannte Orte bereit hält. So sehen wir den in Ruinen liegenden Planeten Mandalore und den Stadtplaneten Coruscant, wo sich einst der Tempel der Jedi befand.

Damit einhergehend gibt einen weiteren Einblick auf Grogus geschulten Umgang mit der Macht.

Neben Pedro Pascal kehren auch andere SchauspielerInnen zu ihren bereits bekannten Rollen in The Mandalorian zurück. So erleben wir Katee Sackhoff als Bo-Katan, Carl Weathers als Greef Karga, Amy Sedaris als Peli Motto, Emily Swallow als Schmiedin und Giancarlo Esposito als Moff Gideon.

Die dritte Staffel von The Mandalorian wird ab dem 1. März auf Disney+ verfügbar sein. Mehr zu Pedro Pascals Rolle in The Last of Us findet ihr in den folgenden Meldungen.