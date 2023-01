Please enable JavaScript play-rounded-fill



Wie viele Marvel-Helden kann man auf einmal parodieren? Deadpool: Ja. Im neuen Trailer zu Marvel’s Midnight Suns meldet sich der rotzfreche Antiheld kurz zu Wort und kündigt sich selbst im kommenden, ersten DLC an.

Seit dem 2. Dezember 2022 ist Marvel’s Midnight Suns erhältlich. Überraschenderweise ist die Gaming-Community überaus begeistert von dem rundenbasierten Karten-RPG. Der neuste Trailer zum kommenden DLC sorgt ebenfalls für große Freude. In diesem meldet sich der beliebte und rotzfreche Antiheld Deadpool zu Wort, der vor allem dafür bekannt ist, die vierte Wand zu durchbrechen. Genau das tut er auch in dem neuen Trailer, in dem er Informationen zu der kommenden Erweiterung ankündigt.

Auffällig ist dabei, dass Deadpool verschiedene Accessoires trägt, die an die VertreterInnen der Marvel’s Midnight Suns erinnern. So trägt er fünf Knoblauchknollen um den Hals, was eine klare Parodie auf Blade sein soll. Auch Hexenhut und Schulterplatten mit Sternen und Monden darauf sind wohl eine eindeutige Anspielung auf die magisch begabten Mitglieder, wie Scarlet Witch und Doctor Strange.

Weitere Informationen sollen am heutigen Abend um 18 Uhr über den YouTube-Account von Marvel’s Midnight Suns geteilt werden. Schaut also rein! Wir fassen euch morgen früh alles Wichtige zusammen. Weitere Infos zum Spiel findet ihr in unserer Übersicht.