In der letzten Woche haben Shiro Games und Co-Publisher Funcom das neue Update von Dune: Spice Wars vorgestellt. Dieses nennt sich Line in the Sand und geht auf verschiedene Wünsche der Community ein.

Das neue Update von Dune: Spice Wars gibt der Community ein lang ersehntes Feature: die Spieler-Statistik. Nun können Spielende ihre Performance einsehen und so mehr über ihr Spielverhalten erfahren. Im Zusammenhang damit sind einige Verbesserungen an Balance und KI der Militäreinheiten vorgenommen worden.

Außerdem wurden Karten-Generation und Start-Spawnpunkte verbessert, um einen ausgeglicheneren Spielstart zu ermöglichen. Eine Landsraad-Anzeige wurde hinzugefügt, die die verschiedenen Phasen des komplexen Systems zeigt und es einfacher macht, diese im Blick zu behalten. Zudem gibt es neue Regionen, Militärausrüstung, Dorf-Traits, Spionageoperationen, Berater-Verbesserungen und vieles mehr. Weitere Details könnt ihr auf der offiziellen Website von Dune: Spice Wars einsehen.

Dune: Spice Wars entführt SpielerInnen in die komplexe Welt von Dune und ist der Schauplatz eines Echtzeitstrategiespiels, das bereits zahlreiche Fans in seinen Bann geschlagen hat. In der Übersicht zeigen wir euch weitere Updates zum Game.