Entwickler Neowiz hält das Release-Datum von Lies of P noch immer streng geheim. Immerhin teilt man neues Gameplay-Material via IGN mit der Community.

Düster, geheimnisvoll und kampflastig – so präsentiert sich Lies of P in seinen Gameplay-Trailern. Auch der neuste setzt diesen Trend fort. In diesem sehen wir den Mechanoiden Pinocchio durch Aufzugsschächte gleiten und auf Straßen wie Gebäudegängen gegen furchterregende Gegner kämpfen. Einige davon sind Mischwesen aus Mensch und Tier. Sind diese Wesen in der Welt normal oder handelt es sich dabei lediglich um den Fluch, der auf der Stadt Krat zu lasten scheint? Die Antwort werden wir wohl erst später erfahren.

Darüber hinaus deutet der Trailer an, dass wir neben Pinocchio und Geppetto noch auf eine weitere Figur aus der Buchvorlage treffen werden. An Pinocchios Gürtel ist nämlich eine silberne Laterne befestigt, die beim Sprechen Funken schlägt.

Es ist naheliegend, dass es sich dabei um Pinocchios Gewissen handelt. In der Vorlage handelt es sich dabei um eine sprechende Grille, die in der Disneyadaption den Namen Jiminy Cricket trägt. In Lies of P scheint diese Laterne dem Mechanoiden ebenfalls mit guten Ratenschlägen helfen zu wollen.

