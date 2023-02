Please enable JavaScript play-rounded-fill



Ursprünglich hatte Frogwares angekündigt, dass Sherlock Holmes: The Awakened im Februar bzw. März diesen Jahres erscheinen sollte. Nun muss das ukrainische Entwicklerstudio bekannt geben, dass sich der Release verschiebt.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert mittlerweile fast ein Jahr an. Dass in einer solchen Situation der Alltag nicht seinen gewohnten Lauf nehmen kann, hat Frogwares schon in verschiedener Hinsicht thematisiert. Auch die Arbeiten an dem kommenden Remake Sherlock Holmes: The Awakened seien deshalb eingeschränkt.

Daher ist man zu dem Entschluss gekommen die Veröffentlichung des Mystery-Adventures um einige Wochen zu verschieben. Nun peilt man den April als Veröffentlichungszeitraum an.

Serguy Oganesyan, der Head of Publishing bei Frogwares erklärt in einer Stellungnahme die aktuelle Situation zum Krieg und Sherlock Holmes: The Awakened wie folgt:

Wir haben uns sehr bemüht, unser geplantes Veröffentlichungsfenster einzuhalten, aber die ständigen Unterbrechungen der Stromversorgung und die häufigen Raketenangriffe seit Oktober haben dazu geführt, dass wir fast jeden Monat neu planen und den Termin verschieben mussten. Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem das Spiel inhaltlich fertig ist, so dass wir mit der abschließenden Qualitätssicherung, dem Feinschliff und der Vorbereitung der Veröffentlichung beginnen müssen. Es ist eine Untertreibung zu sagen, dass wir es leid sind, dass all dies unsere tägliche Arbeit seit Beginn des Winters beeinträchtigt hat. Aber wir tun unser Bestes, um voranzukommen. Sobald wir das Gefühl haben, dass wir vielleicht noch einen Monat von der Veröffentlichung entfernt sind, werden wir in der Lage sein, unser vollständiges Veröffentlichungsdatum mit einem genauen Tag bekannt zu geben.

Wir können den Release von Sherlock Holmes: The Awakened kaum erwarten und hoffen, dass die Mitglieder von Frogwares weiterhin sicher bleiben. Das Remake soll für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erscheinen.