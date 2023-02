Please enable JavaScript play-rounded-fill



Mitte März veröffentlicht Paradox Interactive First Contact, das neue Storypack zu Stellaris. Diese Erweiterung fokussiert sich auf Zivilisationen, die noch keinen Kontakt zu den Imperien außerhalb ihres Sonnensystems hatten. Was euch in dem Pack noch erwartet, erfahrt ihr im Beitrag.

Stellt euch vor, die Erde wird plötzlich mit der Tatsache konfrontiert, dass es außerhalb unseres Sonnensystems Imperien gibt, die schon seit Ewigkeiten miteinander in Kontakt stehen. Plötzlich werden mit neuen Spezies und Technologien konfrontiert, die unser Leben zwar bereichern, uns aber auch auf erschreckende Weise die Augen öffnen. Darum geht es in First Contact, der kommenden Erweiterung von Stellaris.

In diesem Storypack von Stellaris macht eure Zivilisation zum ersten Mal Kontakt mit „Besuch von den Sternen“. Allerdings scheinen diese Fremden nicht immer in friedlichen Absichten zu kommen. Die folgenden drei Szenarien zeigen, wie ihr euer Schicksal anhand von vorgegeben Rahmenbedingungen gestalten könnt.

In Gebrochene Fesseln werdet ihr von Außerirdischen entführt. Doch entschließt ihr euch dazu, euch mit den anderen Gefangenen zu verbünden und das Schiff zu übernehmen. Ob diese multikulturelle Gemeinschaft gedeihen kann?



Im Gegensatz dazu vertreibt ihr in Rache die Fremden mit Eroberungsabsicht von eurem Planeten. Allerdings haben sie verschiedene Technologien zurückgelassen. Macht euch selbst zu einer Reise in die Sterne auf und dreht den Spieß einfach um!



Zu guter Letzt stellt sich Angst vor der Dunkelheit die Frage, welchen Weg es bei der Weltraumerforschung einzuschlagen gilt. Während der Erkundung eures eigenen Systems stellt ihr fest, dass ihr vermutlich nicht allein „da draußen“ seid. Doch eine sehr große Fraktion des eigenen Volkes hat sich lange dagegen ausgesprochen, das Schicksal in den dunklen Abgründen des Unbekannten herauszufordern. Wie werdet ihr in dieser Situation fortfahren?

Neue Interaktionsmöglichkeiten & Tarntechnologie

Stellaris führt in First Contact neue Interaktionsmöglichkeiten ein, um den ersten Kontakt mit fremden Zivilisationen zu simulieren. Neue Mechaniken ermöglichen ein breiteres Spektrum an Interaktionen mit Zivilisationen ohne ÜL-Technologie, abhängig von ihrem technologischen Stand und ihrem Bewusstsein für ihre Anwesenheit. Wird die Ankunft gefeiert oder stößt man auf heftige Panik?

Wer außerdem neu im Weltall unterwegs ist, möchte lieber nicht gesehen werden. Außerdem sollte man über Scanner verfügen, die potentielle Gefahren ausfindig machen können. Ob ihr selbst eure ersten Weltraumreisen plant oder eure Nachbarn ohne ÜL-Technologie im Auge behalten möchtet, mit der neuen Tarntechnologie entgeht euch nichts!

First Contact ist ab dem 14. März erhältlich. Zusammen mit dem Pack veröffentlicht Paradox Interactive das kostenlose Update Canis Minor. Dieses enthält unter anderem verschiedene Gameplay-Verbesserungen und neue Archäotechnologien, die im Ancient Relics Story Pack ausgegraben werden können. Dazu findet ihr weitere Informationen auf der offiziellen Website. Weitere News zum Thema findet ihr in unserer Übersicht.