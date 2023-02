Am vergangenen Donnerstag hat Entwickler Endnight Games Sons of the Forest im Steam Early Access veröffentlicht. Die Bewertungen zeigen die Begeisterung der Community.

Es war ein gewisses Frustrationsniveau zu erkennen, als Endnight Games mehrere Male den langersehnten Titel verschoben hatte. Doch die Steam-Bewertungen zeigen, dass die Community recht vergebend zu sein scheint. So erzielte das Survival-Game eine Wertung von rund 80% bei knapp 50.000 Bewertungen.



Wie die Rezensionen zeigen, stammen die Bewertungen vor allem von eingeschworenen Fans, die bereits The Forest schon lange verfolgt haben. Die meisten loben die stabile Grafik und erfreuen sich vor allem am NPC Kelvin, der sich in erster Linie durch seine… Langsamkeit auszeichnet. Weist man ihn zum Beispiel an ein Baumhaus zu bauen, fällt er den Baum, auf dem das Gebäude entstehen soll.

Gleichzeitig sind viele Community-Mitglieder sehr vergebend mit ihrer Bewertung, da sie wissen, dass sich Sons of the Forest faktisch in der Alpha befindet.

Auch die Anzahl der SpielerInnen demonstriert den Erfolg von Sons of the Forest. Mehrere hunderttausend Fans erkunden seit Release täglich die von Kannibalen bevölkerte Insel. Der Peak lag bisher bei über 400.000 SpielerInnen, womit das Spiel in die Top 10 der meist gespielten Games der letzten 24 Stunden fällt. So ist es nicht verwunderlich, dass der Survival-Titel gerade der Topseller auf Steam ist.

Sons of the Forest befindet sich seit dem 24. Februar im Steam Early Access und kann für knapp 29 Euro käuflich erworben werden. Weitere Infos zu Gameplay und Setting findet ihr in unserer Übersicht.