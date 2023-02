Please enable JavaScript play-rounded-fill



Kaum zu glauben, aber Stardew Valley ist tatsächlich seit sieben Jahren erhältlich. Der Entwickler ConcernedApe bedankt sich in einem Blogeintrag auf Steam bei seiner Community für den großen Zuspruch und fasst die größten Meilensteine des zauberhaften Spiels zusammen.

Wer Stardew Valley als einfachen Farming-Simulator abstempelt, tut dem Game mehr als Unrecht. Wer in die beschauliche Stadt Pelikan zieht und den Bauernhof des Großvaters übernimmt, erlebt ein facettenreiches Abenteuer. So könnt ihr gegen einen bösartigen Konzern antreten, euch mit dem Übernatürlichen auseinandersetzen, in Minen Schätze finden, gegen Monster kämpfen und schließlich all die unterschiedlichen Schicksale der BewohnerInnen aufdecken.

So trefft ihr auf den Dorfalkoholiker, der in einer schweren Lebenskrise steckt oder sprecht mit dem Kriegsveteranen, der unter PTBS leidet.

Stardew Valley beleuchtet die verschiedenen Facetten des Lebens und zeigt, dass jeder Mensch (oder Zwerg oder Schattenwesen) eine Daseinsberechtigung hat. Auf schlechte folgen wieder gute Tage, die einen mit Freude erfüllen.

Im Kontext dieser berührenden Message ist es nicht verwunderlich, dass Stardew Valley nicht nur eine besonders positive Community besitzt, sondern auch in den Bewertungen sehr gute Punkte abräumt. Auf Steam erreicht der Indie-Titel eine Wahnsinnsbewertung von 97 Prozent bei über 500.000 Bewertungen. Wie die Charts zeigen, setzen sich täglich noch mehrere 10.000 mit ihrem Bauernhof auseinander.

Dankesgrüße zum Jubiläum

Am Wochenende feierte der Indie-Titel sein siebenjähriges Bestehen. Solo-Entwickler ConcernedApe nutzte die Gelegenheit, um der Community für die langjährige Unterstützung zu danken. Außerdem fasst er die großen Meilensteine seit dem Release 2016 zusammen. Dazu gehören unter anderem die Veröffentlichung auf allen Plattformen, die Herausgabe eines Brettspiels und eine vier große Updates.

Auch ich bin sehr begeistert Stardew Valley und freue mich deshalb sehr darauf, dass ConcernedApe an Haunted Chocolatier arbeitet. Wie der Name verrät, werdet ihr hier in die Kunst des Schokoladeherstellens eingeweiht. Weitere Meldungen zu Stardew Valley gibt es in der Übersicht.