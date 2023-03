Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Disney

Mit dem heutigen Tag wird die Geschichte um Din Djarin und Grogu in der dritten Staffel von The Mandalorian weitererzählt. Über ein Jahr haben Fans weltweit auf ein Wiedersehen mit den beiden Helden gewartet.

Bereits seit dem Ende von The Book of Boba Fett gehen der Kopfgeldjäger Din Djarin und der einstige Jedi in Ausbildung Grogu wieder gemeinsame Wege. Jetzt erwartet die beiden in der dritten Staffel von The Mandalorian ein neues Abenteuer. Nachdem Din in der letzten Staffel seinen Helm im Beisein anderer abgelegt hatte, muss er Buße tun – und zwar auf dem Planeten Mandalore. Allerdings liegt der Planet seit langer Zeit in Schutt und Asche. Was das ungleiche Duo erwartet und auf welche neuen Freunde und Feinde sie treffen, erfahrt ihr ab dem heutigen Tag. Disney+ veröffentlicht wöchentlich eine neue Episode der Staffel.

Launch Event in LA

LOS ANGELES, CALIFORNIA – FEBRUARY 28: (L-R) The Walt Disney Company CEO Bob Iger, Showrunner/Executive Producer Jon Favreau, Giancarlo Esposito, Amy Sedaris, Pedro Pascal, Emily Swallow, Katee Sackhoff, Executive Producer Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Executive Producer Dave Filoni and Alan Bergman, Chairman of Disney Studios Content attend the Mandalorian special launch event at El Capitan Theatre in Hollywood, California on February 28, 2023. (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney)

Am gestrigen Abend fand ein Special Launch Event anlässlich der dritten Staffel von The Mandalorian in Los Angeles statt. Die Stars Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Emily Swallow, Amy Sedaris, Giancarlo Esposito, Omid Abtahi, Paul Sun-Hyung Lee, Katy O’Brian und Tait Fletcher waren auf dem roten Teppich des Gala Events gesehen. Ebenfalls präsent waren Showrunner/ausführender Produzent Jon Favreau, der ausführenden Produzente Dave Filoni, Colin Wilson und Rick Famuyiwa, der ebenfalls Regie führt, sowie Regisseur Peter Ramsey und Komponist Ludwig Göransson.

Wir wünschen euch viel Spaß mit dem heutigen Staffelstart von The Mandalorian! Weitere Bilder und Trailer findet ihr in unserer Übersicht.