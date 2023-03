Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Sloclap

Sloclap hat am gestrigen Nachmittag eine kommende Erweiterung für Sifu angekündigt. Ein Jahr nach dem Release beschert uns der Entwickler fünf neue Spielmodi in der Arena-Erweiterung.

Vor über einem Jahr veröffentlichte Sloclap das Beat’em’up Sifu. Das Game erzählt eine spannende Rachegeschichte, in der ihr euren Alterungsprozess nutzt, um stärker zu werden. Dazu findet ihr mehr in den folgenden Meldungen.

Jetzt soll der Fighting-Spaß in die nächste Runde gehen. Am 28. März erscheint nämlich die kostenlose Arena-Erweiterung. Zeitgleich soll das Fighting-Adventure auch für Steam und Xbox erhältlich sein. Die Xbox-Version könnt ihr bereits für knapp 40 Euro vorbestellen.

Die Arena-Erweitung von Sifu enthält bringt in fünf neuen Spielmodi 45 knackige Herausforderungen in neun Locations. Der Survival-Modus hält großen Arkadespaß für euch bereit, indem gegen zahlreiche Gegnerwellen kämpfen müsst. Im Gegensatz dazu geht es im Performance-Modus darum euren Stil zu perfektionieren. In Time Attack müsst ihr gegen die Zeit ankämpfen.

Einen größeren Twist bieten die Modi Manhunt und Capture. Im ersteren muss eine gut bewachte Zielperson ausgeschaltet werden, während im letzteren ein Bereich eingenommen und gehalten werden muss.

Mehr zu Sifu findet ihr auch auf der offiziellen Website.