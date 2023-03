Please enable JavaScript play-rounded-fill



Vom Gaming-Grusel zum Spielfilmhorror: Behaviour Interactive hat am gestrigen Abend angekündigt, dass Dead by Daylight eine Spielfilmadaption erhalten wird. Mit daran beteiligt sind die kanadischen Studios Atomic Monster und Blumhouse.

Wer ein umfangreiches Projekt wie Dead by Daylight verfilmen möchte, muss sich mit guten Plots auskennen und in der Lage sein, atmosphärischen Horror zu schaffen. Zum Glück hat sich Entwickler Behaviour an zwei Koryphäen des Horrorfilms gewandt: Jason Blum und James Wan.

Während ersterer als (ausführender) Produzent an Franchises wie Paranormal Activity beteiligt war, hat sich letzterer seit fast 20 Jahren einen Namen als Horrorregisseur gemacht. Wir dürfen also gespannt sein, was beide gemeinsam erschaffen werden.

James Wan, Gründer und CEO von Atomic Monster, äußert sich zu dem anstehenden Projekt wie folgt:

Mit Dead by Daylight hat das Behaviour-Team eine Liebeserklärung an die Welt des Horrors geschaffen und eine unglaubliche Umgebung voller Atmosphäre und furchterregender Bösewichte erschaffen, die sich perfekt für eine gruselige Filmadaption eignet. Wir bei Atomic Monster sind große Fans des Spiels und freuen uns, diese furchterregende Welt in Zusammenarbeit mit Blumhouse in die Kinos bringen.

Deady by Daylight gehört seit dem Release im Jahr 2016 zu einem der beliebtesten Horrorgames auf dem Markt. Über 50 Millionen SpielerInnen sind Teil der Community, von denen täglich über zwei Millionen in den Nebel wagen. Mehr zu dem beliebten Multiplayer-Schocker findet ihr in unserer Übersicht.