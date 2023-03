Please enable JavaScript play-rounded-fill



Endlich ist der große Release-Tag gekommen! Ab sofort ist Wo Long: Fallen Dynasty für PC, PlayStation und Xbox erhältlich. Wie die internationale Fachpresse und die Community über das herausfordernde RPG urteilen, verraten wir jetzt.

Oh oh! Was ist denn da los? Nachdem der Hype um Wo Long: Fallen Dynasty so groß war, scheint der Release nicht gerade glatt zu verlaufen. Die Steam-Community ist alles andere als begeistert, sodass nur 32 Prozent der knapp 2.000 Rezensionen positiv ausfallen. Der Grund dafür liegt vor allem in der technischen Natur. Der PC-Port des lang erwarteten Souls-like scheint eine schlechte Performance abzuliefern, sodass es keinen großen Spaß macht, dass alte China zu erkunden.

Im Gegensatz dazu scheint die Fachpresse mit den Konsoleneditionen recht zufrieden. Auf Metacritic werden weniger technische Probleme bemängelt als das Gameplay. So kritisieren einige Stimmen, dass es Wo Long: Fallen Dynasty an Inspiration mangelt. Nachdem Titel wie Nioh eine große Woge der Begeisterung ausgelöst haben, scheint es dem neuen Souls-like allerdings an Innovation und Liebe zum Detail zu fehlen.

Dennoch scheinen Fans von herausforderndem Souls-like-Combat durch entsprechende Belohnungen auf ihre Kosten zu kommen.

Wer sich also in die chinesische Mythologie in Wo Long: Fallen Dynasty stürzen möchte, kann dies ab sofort tun. BesitzerInnen des Xbox Game Pass können dies sogar „kostenlos“ tun. Weitere Infos findet ihr in unserer Übersicht.