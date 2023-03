Please enable JavaScript play-rounded-fill



Nach einigen Herausforderungen bei der Entwicklung gibt Frogwares bekannt, dass Sherlock Holmes The Awakened den Goldstatus erreicht hat. Damit einhergehend steht nun endlich ein Release-Datum fest.

Da Sherlock Holmes The Awakened nun endlich den Goldstatus erreicht hat, gibt Frogwares den Veröffentlichungstermin bekannt. Am 11. April erscheint das Mystery-Adventure für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. Um diesen Erfolg zu zelebrieren, hat das ukrainische Entwicklerstudio einen neuen Trailer veröffentlicht.

Dieser gibt tiefere Einblicke in den Cthulhu-Mythos und offenbart einen Teil des Wahnsinns, mit dem sich das Detektivduo in dem kommenden Abenteuer auseinandersetzen werden. Besonders Sherlock leidet unter diesem Konflikt mit dem Übernatürlichen, da normalerweise jedes Verbrechen mit Logik gelöst werden kann. Doch was bringt die Logik, wenn man in das Antlitz des Wahnsinns blickt?

Sherlock Holmes The Awakened wird in drei Editionen verfügbar sein. Diese sind ab sofort in allen großen Onlinestores vorbestellbar sein. Im Folgenden Listen wir euch die Features der drei Editionen inklusive Preis auf.

Standard-Edition | 39,99 € | Alle Plattformen



Premium-Edition| 49,99 € | Alle Plattformen.

Enthält: Vollversion des Spiels + Nebenquest-Pakete + 6 exklusive Outfits



Deluxe-Edition | 54,99 € | Nur für PC.

Enthält: Vollversion des Spiels + Nebenquest-Pakete + 6 exklusive Outfits + Digital Artbook und Soundtrack.

