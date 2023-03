Please enable JavaScript play-rounded-fill



Nachdem Metal: Hellsinger einen mehr als zufriedenstellenden Release hingelegt hat, kündigen The Outsiders und Funcom den ersten DLC an. Dieser trägt den Namen Dream of the Beast und bietet drei neue Features.

Ein Rhythmus-Shooter, der höllisch gut ist! Metal: Hellsinger ist mittlerweile ein halbes Jahr auf Steam erhältlich. Die Rezensionen fallen mit über 94 % äußerst positiv aus und zeigen, wie sehr Metal begeistern kann.

Am 29. März geht der dämonische Spielspaß in Form des ersten DLC Dream of the Beast weiter. Dieser bietet euch zum einen neues Gesangsmaterial. Cristina Scabbia von Lacuna Coil und Will Ramos von Lorna Shore mischen mit ihren unverwechselbaren Stimmen das Gameplay nochmal richtig auf.

Die neuen Songs könnt ihr nach dem Release des DLC im neuen Songauswahl-Feature auswählen. Dieses wird am selben Tag durch ein kostenloses Update verfügbar sein. Neben den neuen Stimmen bietet Dream of the Beast auch das neue Maschinengewehr Red Right Hand und drei neue Outfits, die mit individuellen Gameplay-Modifikationen bespickt sind. So wird euch ein neues Gameplay geboten, das würdig ist, die Grundpfeiler der Hölle zu erschüttern! 😁



Weitere Infos zu Metal: Hellsinger findet ihr in unserer Übersicht.