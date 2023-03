Please enable JavaScript play-rounded-fill



Owlcat Games hat den vierten Premium DLC von Pathfinder: Wrath of the Righteous veröffentlicht. Dieser enthält eine neue Klasse, einen neuen Begleiter, ein neues Gebiet und neue Zaubersprüche.

Der vierte Premium-DLC von Pathfinder: Wrath of the Righteous nennt sich The Last Sarkorians und ist ab sofort via Steam, GOG und den Epic Games Store erhältlich.

In dieser Erweiterung lernt ihr den Stammeshäuptling Ulbrig Olesk kennen. Mysteriöser Weise gehört er zu den wenigen Überlebenden des zerschlagenen Landes Sarkoris. Vielleicht hat das etwas mit seinen Fähigkeiten als Shifter zu tun. Dadurch ist der Lage sich in einen mächtigen Greifen zu verwandeln und so seine Feinde zu dezimieren. Wer möchte, kann sogar mit Ulbrig eine Romanze beginnen.

Zusammen mit dem Begleiter könnt ihr ein das neue Gebiet Sarkoris erkunden und dessen Geheimnisse aufdecken. So habt ihr auch die Gelegenheit die acht neuen Zaubersprüche auszuprobieren.

The Last Sarkorians ist Teil des zweiten Season Pass von Pathfinder: Wrath of the Righteous. Dieser setzt sich aus insgesamt drei DLCs zusammen. Die fünfte und sechste Erweiterung sollen ebenfalls im Laufe diesen Jahres erscheinen.

Wie Creative Director Alexander Mishulin erklärt, besteht das Team von Owlcat Games aus begeisterten Pathfinder-SpielerInnen, weshalb man mit großer Begeisterung die Arbeiten an dem CRPG fortsetzt.

