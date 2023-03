Please enable JavaScript play-rounded-fill



Der Capcom Spotlight Stream hielt am gestrigen Abend Updates zu Games des japanischen Studios bereit. Wir fassen euch die neuen Infos zu Resident Evil 4, Exoprimal und Street Fighter 6 zusammen.

Die Chainsaw Demo von Resident Evil 4

Leos erste Schritte in einem Dorf voller Wahnsinniger erleben – und zwar so oft ihr wollt! Das bietet die Chainsaw Demo des Resident Evil 4 Remakes, die ab sofort auf allen Plattformen verfügbar ist. So läutet Capcom den Release-Countdown des mit Spannung erwarteten Remakes an, das am 24. März erscheinen wird. Eine zu früh geschaltete Werbung hatte bereits gestern angedeutet, dass die Demo verfügbar sein wird.

Ein Release-Datum & Open Beta Test für Exoprimal

Nachdem bereits ein Closed Beta Test für den Dino-Multiplayer Exoprimal stattgefunden hat, können bald alle an dem Open Beta Test teilnehmen. Dieser findet von Freitag, dem 17. März um 01:00 Uhr bis Montag, dem 20. März um 0:59 Uhr statt. Der Test unterstützt Crossplay und lässt euch alle zehn Exosuits ausprobieren.

So seid ihr bestens auf den Release am 14. Juli 2023 vorbereitet. Das Fighting-Game erscheint für PC, PlayStation und Xbox.

Neue Kommentatorin für Street Fighter 6

Ein großes Feature des kommenden Street Fighter 6 sind die Echtzeitkommentare. Während des Capcom Spotlight enthüllte man die achte und letzte In-Game-Kommentatorin ab Launch mit von der Partie sein wird. Dabei handelt es sich um die bekannte wie beliebte japanische Schauspielerin Hikaru Takahashi. Das Echtzeit-Kommentar-Feature beinhaltet die Stimmen beliebter Kommentatoren der Fighting Game Community und einflussreicher Persönlichkeiten, die die Kämpfe in Echtzeit mit leicht verständlichen Gameplay-Erklärungen kommentieren.

Street Fighter 6 soll am 2. Juni für PC, PlayStation und Xbox Series X|S erscheinen. Mehr zu dem Fighter findet ihr hier.

Ein Themenpark zum Capcom Jubiläum

Zu guter Letzt wollen wir euch noch mitteilen, dass Capcom in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen zelebriert. Um auf die ereignisreiche Geschichte des Studios einzugehen, öffnet am 12. Juni 2023 der digitale Themenpark Capcom Town seine Pforten. Einen Teil dieser actionreichen Historie erlebt ihr in der Capcom Fighting Collection.