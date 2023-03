Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Capcom

Es gibt verschiedene Arten, um Promo-Aktionen für ein Produkt zu starten. Capcom hat sich anscheinend für eine der verstörenderen Varianten entschieden. Seit einigen Tagen veröffentlicht das Unternehmen… interessante Kurzfilme zum Resident Evil 4 Remake.

Wir können uns wohl alle darauf einigen, dass Leon S. Kennedy kein leichtes Schicksal zuteil geworden ist. Besonders nicht, als er in Resident Evil 4 mit der Rettung der Präsidententochter Ashley beauftragt wird. Dass diese Mission kein Spaziergang wird, zeigte bereits das Original sowie das bisher veröffentlichte Gameplay-Material.

In einer Kurzfilmreihe bringt Capcom die Geschehnisse um das kommende Remake auf den Punkt. Die bisher drei veröffentlichten Clips zeigen zum einen das skurrile Dorf der wahnsinnigen Sektenmitglieder. Zum anderen wird deutlich, wie leicht es ist, in dieser Reihe das Zeitliche zu segnen. Was schon übel klingt, wird allerdings noch skurriler, denn: Capcom nutzt eine Zeichentrick-Animation, die an Serien wie Heidi erinnert. Aber macht euch doch am besten selbst ein Bild.

Die Kurzfilmreihe von Resident Evil 4 besitzt bereits ein urkomisches Intro, das die Widersprüche von Spiel und Zeichentrick auf herrliche Weise gegenüberstellt. Darauf folgt eine circa 30 Sekunden lange Handlung, die in einem wahnwitzigen Tod für Leon endet. Dieser scheint sich bereits mit seinem Ableben abgefunden zu haben – was es allerdings nicht weniger witzig für uns macht.

Teil 2 und Teil 3 mit den englischsprachigen Untertiteln haben wir euch entsprechend verlinkt.

Screenshots aus den Videos

Resident Evil 4 erscheint morgen, am 24. März für PC, PlayStation und Xbox One. Weiteren Material zum Remake findet ihr in unserer Übersicht.