Was wäre ein brillantes Genie ohne seinen gutherzigen besten Freund? Dieser Fragen geht Frogwares im neusten Trailer von Sherlock Holmes The Awakened nach.

Der Veröffentlichungstermin von Sherlock Holmes The Awakened rückt immer näher. Um die Fangemeinde auf einen neuen Fall des bekannten Detektivduos einzustimmen, veröffentlicht Frogwares einen neuen Trailer. Dieser zeigt das starke Freundschaftsband zwischen Sherlock und John Watson.

Während Sherlock sich immer tiefer in den Fall verstrickt und deshalb droht den Verstand zu verlieren, ist es Watsons Aufgabe den Detektiven wieder in der Realität zu verankern. Diesen Vorgeschmack zum Game könnt ihr euch im Video oben ansehen.

Wie dieser neue Trailer andeutet, lenkt Frogwares das Spotlight des Spiels nicht nur auf Sherlock. Auch Watson wir eine noch wichtigere Rolle in Sherlock Holmes The Awakened übernehmen. Wie sehr der Handlungsverlauf auch von ihm abhängt, verdeutlicht Lead Narrative Designerin Antonia Melnykova:

[…] Er hat eine ganz eigene Geschichte im Vergleich zum Originalspiel, er ist in Teilen des Spiels spielbar, und das neue Ende ist von ihm ebenso stark beeinflusst wie von Sherlock. […] Aber wir konnten nicht zulassen, dass Watson nur ein eindimensionales Sicherheitsnetz ohne eigenen Charakter und ohne eigene Schwächen ist. In dieser neuen Version der Geschichte geht es also ebenso sehr um die beiden als Menschen wie um unergründliche Lovecraftsche Monstrositäten.

Wir freuen uns darauf in die Rollen beider Helden zu schlüpfen, wenn Sherlock Holmes The Awakened am 11. April für PC, PlayStation, Xbox und Switch erscheint. Weitere Infos zu diesem Horror-Mystery-Titel findet ihr in unserer Übersicht. We sich mit der Community austauschen möchte, kann dem offiziellen Discord Server beitreten