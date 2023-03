Please enable JavaScript play-rounded-fill



Nacon und Daedalic haben ein neues Release-Datum von Lord of the Rings: Gollum verkündet. Das Stealth-Adventure soll Ende Mai erscheinen. Weitere Einblicke ins Spiel lieferte ein am gestrigen Abend abgehaltener Showcase.

Am gestrigen Abend um 18:30 Uhr hielt das Team von Daedalic einen Showcase zu Lord of the Rings: Gollum ab. Ganze 45 Minuten lang bekamen wir neues Gameplay-Material zu Gesicht, zu dem die Entwickler auch einige Erklärungen abgaben. So verdeutlichten sie, dass man sich für das Charakterdesign zum einen an den Büchern orientiert habe. Zum anderen nehme Gollum andere Personen, zum Beispiel Elben, ganz anders wahr als andere Figuren. Deshalb besäßen die Elben zum Beispiel besonders markante Augen.

Der Showcase zeigt, dass auch die Entwickle von dem Spiel sehr angetan sind und sich freuen, das Material mit ihrer Community zu teilen. Doch macht euch am besten selbst ein Bild vom Showcase, der Material aus der Beta-Version zeigt.

Die namensgebende Figur von Lord of the Rings: Gollum zeichnet sich nicht nur durch seine Raffinesse und Hinterlistigkeit aus. Er ist auch innerlich zerrissen. Sowohl seine gute Seite Sméagol als auch seine böse Seite Gollum kommen regelmäßig zum Vorschein und übernehmen sein Handeln. Das führt auch dazu, dass er nicht immer weiß, wie er mit freundlich gesinnten Figuren umgehen soll.

Gollum bei den Elben

Lord of the Rings: Gollum erscheint am 25. Mai diesen Jahres für PC, PlayStation und Xbox. Eine Version für die Nintendo Switch soll zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. Mehr zum Game findet ihr in unsrer Übersicht.