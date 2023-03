Please enable JavaScript play-rounded-fill



Gestern haben The Outsiders und Publisher Funcom den ersten DLC von Metal: Hellsinger veröffentlicht. Dieser nennt sich Dream of the Beast und fügt unter anderem zwei neue Stimmen dem Metal-Ensamble hinzu.

Es ist wieder an die Zeit die Hölle in ihren Grundpfeilern erschüttern zu lassen! Mit Dream of the Beast, dem ersten DLC des Rhythmus-Shooters Metal: Hellsinger, könnt ihr euch auf zwei neue Songs von Cristina Scabbia (Lacuna Coil) und Will Ramos (Lorna Shore) einlassen und zu deren Klang eure Feinde unschädlich machen!

Mit dem neuen Free-Song-Selector-Feature könnt ihr außerdem in allen Leveln jegliche Lieder wählen, sodass ihr zu euren liebsten Beats die Hölle unsicher machen könnt.

Natürlich bietet euch Dream of the Beast auch eine neue Waffe in Form eines vierläufigen Maschinengewehrs. Mit den variablen Streuschussmustern macht ihr den feindlichen Dämonen blitzschnell den Garaus! Hinzu kommen drei neue Outfits mit speziellen Modifikationen, die unter anderem aus Schilden, Heilung und mehr maximaler Munition bestehen.

Na, bereit für ein neues Abenteuer in der Hölle? Dream of the Beast ist ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Weitere Infos zu Metal: Hellsinger haben wir in unserer Übersicht für euch.