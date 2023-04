Please enable JavaScript play-rounded-fill



Am heutigen Nachmittag veröffentlicht Frogwares Sherlock Holmes The Awakened. In dem langersehnten Mystery-Adventure schlüpft ihr in die Rollen von Sherlock und John Watson, um die schaurigen Verbrechen eines mystischen Kults aufzudecken. Den Launch-Trailer könnt ihr euch bereits jetzt ansehen.

Was passiert, wenn jemand rationales wie Sherlock Holmes auf den übernatürlichen Wahnsinn des Cthulhu-Kults trifft? Das könnt ihr mit dem heutigen Launch von Sherlock Holmes The Awakened herausfinden.

Mit diesem Remake des im Jahr 2007 erschienenen Videospiels findet sich das detektivische Duo in einer noch nie dagewesenen Situation wieder. Zum ersten Mal schauen sie tatsächlich in das Angesicht des Übernatürlichen und müssen mit dieser Erkenntnis umgehen. Gerade für Sherlock wird dieser Fall eine Zerreisprobe, die ihn an Rande seines Verstandes bringt.

Für das Entwicklerteam von Frogwares ist der Release von Sherlock Holmes The Awakened mit verschiedenen Emotionen verbunden. So erklärt der Head of Publishing, Sergiy Oganesyan, dass man nicht wisse, ob man je wieder ein Spiel veröffentlichen werde, an dem so viele Erinnerungen und emotionaler Ballast hingen.

Dieses Spiel sollte vor allem den Fortbestand des Studios während des Kriegs sichern, doch lieferte es auch eine willkommene Abwechslung von all dem, was im Alltag vor sich gehe. Das nächste Projekt sei bereits in Arbeit, weil sich das Team selbst bewiesen habe trotz des Kriegs weitermachen zu können.

Weitere Meldungen um Frogwares und die Arbeiten an Sherlock Holmes The Awakened haben wir für euch verlinkt. Das spannende Mystery-Adventure erscheint heute für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch.