Bisher hielt sich die Fangemeinde bei Videospielverfilmungen immer relativ klein. Vor allem, wenn es um die Super Mario Bros. Realverfilmung aus den 90ern ging. Die diesjährige Animations-Verfilmung der Klempner-Brüder hat hingegen die Herzen der Fans im Sturm erobert, und dabei auch ganz nebenbei noch ein paar neue Rekorde aufgestellt!

Die Einspielergebnisse in Zahlen

In den ersten fünf Tagen nach dem Kino-Release hat „Der Super Mario Bros. Film“ weltweit über 350 Millionen Euro eingespielt. Allein in den USA wurden zu diesem Zeitpunkt bereits sage und schreibe stolze 188 Millionen Euro an den Kinokassen eingenommen.

Die Mario Bros. lassen Rekorde purzeln

Der Erfolg des ersten Wochenendes lässt den „Der Super Mario Bros. Film“ den Animations-Thron erklimmen und verdrängt die beiden Filme „Findet Dorie“ (2016, 122 Millionen Euro) und „Frozen 2“ (2019, 118 Millionen Euro) von den vorderen Plätzen.

Doch damit nicht genug! Die bisher erfolgreichste Spieleverfilmung „Warcraft“ wird sich von nun an auch mit dem zweiten Platz begnügen müssen. Im Jahr 2016 spielte der Film in den ersten Tagen „nur“ 151 Millionen Euro ein. Das Einspielergebnis der ersten Tage von „Sonic the Hedgehog 2“ mit damals 65 Millionen Euro wirkt hingegen fast lächerlich gering.

Was erwartet euch im Mario Bros. Film?

Der Klempner Mario und sein Bruder Luigi werden in eine mysteriöse Röhre gezogen und landen im magischen Königreich der Pilze. Das Land wird von Prinzessin Peach regiert, aber der fiese König Bowser bedroht mit seiner Koopa-Armee das Königreich und will es zerstören.

Übrigens: Die Kollegen von cinetrend.de stellen euch die einzelnen Charaktere des Films vor!