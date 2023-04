Please enable JavaScript play-rounded-fill



Bei Saturn und Media Markt gibt es gerade ein großes Schnäppchen: Die Disc Edition von The Last of Us Part II ist für unter 10 Euro erhältlich.

Sowohl Videospiele als auch Serienadaption erfreuen sich einer großen Beliebtheit. Falls nach Abschluss der ersten Staffel in Spiellaune gekommen seid, solltet ihr bei Media Markt und Saturn vorbei schauen. Dort ist zumindest The Last of Us Part II stark reduziert erhältlich. Knapp 8 Euro kostet die Disc-Version für die PlayStation 4.

Die Story von The Last of Us Part II soll zum Teil in einer zweiten Staffel erzählt werden, wie Neil Druckman im Interview bestätigt hatte. Da die Handlung allerdings zu umfangreich für nur eine Staffel ist, werden wir uns wohl auf eine dritte Staffel freuen können. Davon sind in erster Linie die Ratings und Zuschauerzahlen von Staffel 2 abhängig.

Wie Bella Ramsey selbst mutmaßt, könnte die zweite Staffel Ende 2024 oder Anfang 2025 erscheinen. Bis dahin halten wir euch zu allen Entwicklungen auf dem Laufenden.

Wir haben euch alle Infos zur Serienadaption in unserem Episodenguide zusammengefasst.