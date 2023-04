Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Amazon

Auch für die kommenden Monate öffnet Amazon University Esports wieder ihre Tore. Meldet euch gemeinsam mit eurem Team für einen der fünf Wettbewerbe an und kämpft euch an die Spitze des deutschen Entscheids, um auf internationaler Ebene zu glänzen.

Seit einigen Jahren vereint Amazon University Esports bereits zahlreiche Studierende am Teamsport. Jetzt öffnet das Turnier wieder seine Pforten fürs Sommersemester. Wer an den Wettbewerben in den Games League Of Legends, Rocket League, Valorant, Teamfight Tactics und Clash Royale teilnehmen möchte, kann sich noch diese Woche dafür anmelden.

Wenn ihr euch mit eurem Team gegen die deutsche Konkurrenz behaupten könnt, habt ihr euch für die Road To University Esports Masters qualifiziert! In diesem internationalen Wettbewerb treten die besten Teams der Welt in unerbittlichen Matches gegeneinander an.

Wer Fragen zu Matches und Anmeldung der Amazon University Esports hat, kann sich im offiziellen Guide umsehen. Der offizielle Kalender informiert euch über alle Streams und Veranstaltungen.

In der unserer großen Übersicht findet ihr weitere Infos zu dem großen Esports Turnier von Amazon.