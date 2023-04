Please enable JavaScript play-rounded-fill



Die Oberwelt braucht euch! Am heutigen Abend veröffentlichen Mojang und Blackbird Interactive Minecraft Legends. Die Startzeit steht bereits auch schon fest.

Seit Ende Januar steht fest: Minecraft Legends erscheint heute, am 18. April für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. Jetzt wissen wir auch, wann genau der Startschuss zur Rettung der Oberwelt fällt. Um 18 Uhr könnt ihr eure Kräfte mit denen der Skelette, Zombies und Creeper vereinen, um die fiesen Piglings wieder zurück in den Nether zu vertreiben.

Wer also den Feierabend einläuten möchte, kann dies mit dem neusten Abenteuer von Mojang und Blackbird Interactive tun!

Wie bereits verschiedene Trailer und Gameplay-Videos gezeigt haben, unterscheidet sich Minecraft Legends in seiner Gestaltung gewaltig von dem originalen Titel. In einem Behind-the-Scenes-Video erklären die Entwickler ihre Ansätze hinter dieser Entscheidung und führen uns in den märchenhafte Setting ein, das ihr bereits heute Abend selbst erkunden könnt. Wir wünschen euch viel Spaß dabei!

Weitere Einblicke ins Game findet ihr in der entsprechenden Übersicht. Weitere Infos findet ihr auf der offiziellen Website.