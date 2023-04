Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Devolver Digital

Massive Monster und Devolver Digital haben den ersten großen DLC für Cult of the Lamb angekündigt. Dieser nennt sich Relics of the Old Faith und soll in der nächsten Woche erscheinen.

Gelobet sei das Lamm! In der nächsten Woche könnt ihr nochmal in das Gewandt des dämonischen Schäfchens schlüpfen und euren Kult weiter ausbauen. Relics of the Old Faith setzt nach den Ereignissen von Cult of the Lamb ein und bietet zahlreiche neue Features, wie einer komplett neuen Story.

In dieser stattet ein mysteriöses Wesen das Lamm mit besonderen Relikten aus. Diese liefern euch neue Effekte und schalten neue Kampfmechaniken frei. So könnt ihr auf neue Kreuzzüge aufbrechen und das Geheimnis der geheimnisvollen drei Enten aufdecken.

Relics of the Old Faith erweitert euer Combat-System um schwere Angriffe, sodass ihr gegen neue Gegner in den Kampf ziehen könnt.

Auch abseits des Schlachtfeldes winken verschiedene Neuerungen. So können beispielsweise Unterkünfte mit bis zu drei Schlafplätzen Platzmangelprobleme lösen. Wer hungrig ist, kann über 30 Gerichte in der Küche für die Gemeinschaft zubereiten. Wenn eure Gläubigen auf die ein oder andere Art das Zeitliche segnen, könnt ihr ihre Leichen in der Krypta aufbahren.

Zur allgemeinen Organisation eures Kults tragen außerdem die neuen Schilder bei. Werden diese an Schildern angebracht, können hier nur bestimmte Pflanzen wachsen.

Zu guter Letzt bringt Relics of the Old Faith neue Kultmitglieder mit sich. Jetzt können unter anderem auch Dachse, Pinguine und Waschbären rekrutiert werden.

Am 24. April erscheint die kostenlose neue Erweiterung von Cult of the Lamb. Weitere Infos zu dem höllisch knuffigen Game findet ihr in der Übersicht.