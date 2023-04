Please enable JavaScript play-rounded-fill



Gestern haben Entwickler Rogue Sun und Publisher Wired Productions Tin Hearts für die Nintendo Switch veröffentlicht. In diesem Puzzle-Adventure erlebt ihr einen generationenübergreifende Geschichte und schlüpft in die Rolle kleiner Zinnsoldaten.

In Tin Hearts erlebt ihr die zum Nachdenken anregende Geschichte von Albert Butterworth und seiner Familie im viktorianischen England. Albert ihr ein genialer Erfinder, der auch für seine Tochter verschiedenstes Spielzeug kreiert hat. Dazu gehört auch eine Gruppe kleiner Zinnsoldaten, die wir in diesem Adventure durch mehr als 40 Level lotsen müssen.

Während wir für die kleinen Soldaten neue Pfade erschaffen, erleben wie die emotionale, generationenübergreifende Geschichte der Familie Butterworth, die von Liebe und Kompromissen erzählt.

Ein Kinderzimmer erwacht zu Leben und kleine Helden müssen durch eine große Spielwelt gesteuert werden. Das liebevoll gestaltete Gameplay erinnert uns an das Koop-Adventure It Takes Two, in dem wir uns auch in Miniformat durch das Familienhaus huschen müssen und eine kleine Parallelwelt erkunden.

Ein ähnliches Erlebnis scheint uns auf Tin Hearts zu erwarten, in dem wir all unsere grauen Zellen bemühen müssen, um die kleinen Zinnsoldaten sicher durch die Level zu bringen.

Tin Hearts ist ab sofort für die Nintendo Switch erhältlich und soll 16. Mai für PC, PlayStation und Xbox erscheinen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren!