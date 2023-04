Please enable JavaScript play-rounded-fill



Am gestrigen Abend hat Netflix ein Poster der dritten Staffel von The Witcher veröffentlicht. Damit einhergehend kündigte man einen heute erscheinenden Trailer an. Die Community zeigt sich allerdings weniger begeistert.

„Es tut mir SO leid, dass The Witcher gecancelt wurde“. Das ist einer der vielen Kommentare, die gerade unter dem neu geteilten Poster der dritten Staffel zu finden sind. Zahlreiche Fans haben die Serie vor allem wegen Henry Cavill geschaut, der seines Zeichens ein großer Fan der Videospiele und Bücher ist. Dementsprechend schien Cavill auch die Serie so nah wie möglich an den Büchern adaptieren zu wollen. Das wiederum gefiel seinen vielen Fans.

Als man Ende letzten Jahres verkündete, dass der Schauspieler nicht länger die Rolle des Weißen Wolfes übernehmen werde, waren die Fans empört. Schon damals gaben viele an, die Serie nach dem Ausscheiden Cavills nicht mehr schauen zu wollen. Dies bekräftigen nun viele unter dem geteilten Poster.

Die dritte Staffel von The Witcher soll im Sommer diesen Jahres erscheinen. Wer die Serie trotz Cavills Ausscheiden weiterschauen möchte, darf sich in der vierten Staffel auf Liam Hemsworth freuen, der sich schon sehr darauf freut, in die Rolle des Geralt schlüpfen zu dürfen.

