Der nächste große Eintrag von Ubisoft in der Assassin’s Creed-Reihe wird das heiß erwartete Mirage sein. Doch näheres zum Release des Action-Adventures, das uns als Basim nach Bagdad verschläft, gibt es bislang noch nicht. Nun lässt eine Eintragung bei GameStop uns spekulieren, ob die Veröffentlichung bereits im August passiert.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Woher die Spekulationen um einen Mirage-Release im August?

Im Jahr 2023 erwartet uns ein weiteres Abenteuer in der Welt von Assassin’s Creed. Ubisoft Bordeaux arbeitet derzeit an Assassin’s Creed Mirage, das in Bagdad des 9. Jahrhunderts spielen wird und den ersten Infos nach ein „klassisches“ AC-Abenteuer sein wird, welches sich auf den Ursprung der Serie und seine Kernmechaniken, das Schleichen und Kämpfen, konzentrieren wird. Als Straßendieb Basim Ibn Is’haq werden wir dem geheimnisvollen Orden der Assassinen beitreten und den Orden der Ältesten ausschalten. Außerdem wird Mirage so auch als kleines Prequel zu Assassin’s Creed Valhalla fungieren, wo Basim ebenfalls eine wichtige Rolle hatte.

Obwohl der offizielle Release für 2023 bestätigt wurde, kursieren Gerüchte darüber, dass das Spiel möglicherweise bereits August erscheinen wird. Ein Screenshot von einem GameStop-Mitarbeiter, der den Releasetermin als Listeneintrag gesehen haben soll, kursiert nun im Netz. Ob dies jedoch das tatsächliche Veröffentlichungsdatum ist, bleibt abzuwarten. Für gewöhnlich sind solche Leaks und Gerüchte ja mit Vorsicht zu genießen, zuweilen stimmen sie aber dann doch, jedoch eher wenn sie von einer seriösen, bestätigten Quelle kommen. Wir sind gespannt, wann Ubisoft die Katze aus dem Sack lässt und uns einen offiziellen Termin für Assassin’s Creed Mirage gibt.

Womöglich erfahren wir am 12. Juni 2023 um 19 Uhr in der neuesten Ausgabe des „Ubisoft Forward“ näheres. Diese Live-Veranstaltung nutzte Ubisoft in der Vergangenheit häufig, um spannende Präsentationen und Ankündigungen vorzutragen und Termine bekanntzugeben.