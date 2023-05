Die Couchmaster-Reihe von Nerdytec gibt es bereits seit dem Jahr 2011 mit mehreren erfolgreichen Modellen. Alles begann mit dem Couchmaster Cycon und dem Nachfolger Cycon² - beide Modelle als Lapdesk bezeichnet - als verlängerter Arm für PC-Gamer auf dem heimischen Sofa. Die logische Weiterentwicklung war eine Variante für Notebook-Nutzer und somit entstand der Cybot als erste Variante.

Die mittlerweile neueste Ausführung der Notebook-Reihe - der Couchmaster Cyboss - stellt quasi eine vergrößerte XL-Variante des Cybot dar. Wir durften den Neuling für euch testen und verraten euch, ob er einen bequemen Mehrwert auf dem Sofa darstellt!

Lieferumfang und Materialien des Couchmaster Cyboss

Natürlich kommt unser Lapdesk noch nicht in seiner finalen Form bei uns an. Die beiden seitlichen Kissen sind in einer Plastikfolie vakuumiert, was nach dem Öffnen eine Zeit benötigt, damit sich die Kissen zu ihrer angedachten Größe und Form entfalten können. Laut Aufkleber sollen es 24 Stunden sein, nach zwei Stunden konnten wir die Kissen aber bereits in vollem Umfang nutzen. Beim Entnehmen aus der Vakuumfolie wirkt der verarbeitet Stoff zuerst etwas minderwertig, durch den zerknautschten Zustand. Nach der vollen Entfaltung des Schaumstoffes kommt die angedachte Wildlederoptik perfekt zum Tragen und wird definitiv auf jedem Sofa zum Blickfang. Zudem lassen sich die Bezüge mittels Reißverschluss abziehen und reinigen!

Beide Polsterkissen haben die Maße 65×24×21 Centimeter (L×B×H).

Die oberseitige Auflage der Kissen ist aus nachwachsendem Bambus gefertigt und wurde auf wasserbasis schwarz eingefärbt.

Die Umwelt dankt es Nerdytec! Durch die großzügigen Maße von 100×39,3×1,6 Centimetern (L×B×H) ist allerhand Platz geboten. Zudem ist im Lieferumfang noch ein 30x25 Centimeter großes Stoffmauspad mit rutschfester Unterseite sowie eine Universalhalterung für Tablets und eine kleine Maustasche, die mittels Klettband an einem der Kissen befestigt werden kann, enthalten. Abgerundet wird die Lieferung des Couchmaster Cyboss durch zwei gepolsterte Klebestreifen, die auf den Handballenauflagen befestigt werden können.

Sekundenschneller Auf- und Abbau

Der Aufbau ist selbserklärend und geht sekundenschnell von statten: Man platziert die beiden Kissen auf beiden Seiten seiner Sitzfläche, setzt sich dazwischen und platziert die Auflage darüber. Nun kann man nach Belieben sein Notebook, das Mauspad und die Maus platzieren. Ebenso kann die kleine Maustasche noch am Seitenkissen angebracht werden. In genau umgekehrter Reihenfolge erfolgt dann eben auch wieder der Abbau des Lapdesks. Es ist natürlich auch möglich den aufgebauten Lapdesk zu verlassen, um dem Paketboten die Tür zu öffnen oder schnell zur Toilette zu laufen. Hier sollte aber jeder seinen eigenen Weg finden, um schnell und bequem aufstehen zu können. Möglich ist es in jedem Fall!

Nach dem Aufbau erfolgt nun endlich der Praxistest auf der folgenden Seite...