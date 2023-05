Der taiwanesische Elektronikhersteller AOC ist vor allem für seine Gaming-PC Monitore bekannt. Da die Gamer aber natürlich mehr als nur einen guten Monitor benötigen, baut AOC das Sortiment stetig weiter aus und hat bereits neben Tastaturen und Mäusen auch die ersten Headsets auf den Markt gebracht.

Dass gute Technik nicht immer teuer sein muss, zeigt unsere Empfehlung der Redaktion, das AOC GH300 Gaming Headset. Das gute Stück stammt zwar schon aus 2021, stellt aber vollends unter Beweis, dass es zwar etwas älter, aber keineswegs veraltet ist und mit einem Preis von 35,00 Euro nicht nur ein Schnapper für Gaming Neueinsteiger sein wird.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Was wird euch mit dem AOC G300 geliefert?

Unser Headset kommt in einem Pappkarton mit roten und silbernen Akzenten zu uns. Darin enthalten ist unser Headset, sicher in einer Plastikschale eingebettet. Das Kabel des Headsets hat im oberen Teil ein Steuerelement, das wir persönlich bei vielen anderen teureren Marken meist vermissen. Während sich das Kabel nicht vom Gerät trennen lässt, sieht es mit dem Mikrofon anders aus. Dieses kann ganz einfach abgeschraubt werden.

Das Headset selbst wirkt robust, kein Knarzen oder Klappern. Der Metallrahmen des GH300 ist in rot gehalten. Kopf- und Ohrpolsterung sind mit schwarzem Kunstleder bezogen und fühlen sich ebenfalls wertig an. Auf den Seiten der Kopfhörer versteckt sich das AOC-Logo als LED hinter einem ebenfalls schwarzen Metallgitter. Das mit zwei Metern lange USB-A-Kabel ist stoffummantelt. Kurzum: das Design ist in jedem Fall ansprechend und gefällt uns gut!

Durchdachte Bedienung

Das AOC GH300 ist in der Lage, mit entsprechender Software (AOC Audio Center) sogar 7.1 Surroundsound zu liefern. Durch den USB-Anschluss ist dies auch ohne separate Soundkarte möglich. Mit dem AOC Audiocenter kann die LED des AOC-Logos angepasst oder bei Bedarf auch komplett ausgeschaltet werden. Auch über das am Kabel angebrachte Steuerelement kann die Beleuchtung abgeschaltet, die Lautstärke angepasst oder das Mikrofon gemuted werden. Mit einem Handgriff die Soundeinstellungen zu bedienen ist eben einfach unschlagbar!

Durchweg angenehmer Tragekomfort des AOC GH300

Durch die Kunstlederpolsterung sitzt das AOC GH300 Headset immer fest auf dem Kopf, entwickelt aber zeitgleich auch keinen unangenehmen Druck. Die Ohren werden komplett und problemlos umschlossen und drücken auch hier nicht unangenehm an den Ohren. Mit einem zu wackeligen Sitz oder einem unnatürlichen Drücken muss man sich also in keinem Fall beschäftigen und hat jederzeit die Kontrolle über das Headset und somit auch über sein Game! Auch nach längerem Tragen sitzt das GH300 zu keiner Zeit unangenehm oder gar störend zwischen den Ohren.

Toller Sound für wenig Geld

Das AOC GH300 Gaming Headset ist mit 50-mm-Treibern ausgestattet. Der Treiber, der den wahrgenommenen Klang erzeugt, sitzt im Ohrteil des Headsets. Im Grunde fungiert er wie ein winziger Lautsprecher. Ein zusätzlicher großer Treiber ermöglicht einen satteren Klang mit intensiveren und besonders klaren Bässen. Ein Durchmesser von 50 mm liegt am oberen Ende des Spektrums, was bedeutet, dass der Nutzer eine erstklassige Klangqualität erlebt. Egal ob wir bei Gran Turismo 7 mit unserem neuen Lieblingsvehikel den Asphalt zum Brennen bringen oder in Valorant unsere Gegner niederstrecken: Der Sound klingt zu jeder Zeit echt und absolut korrekt platziert. Wie bei Gaming Headsets normal, ist der Bass ein wenig höher eingestellt, was sich aber je nach Wunsch anpassen lässt.

Abgerundet wird dieser tolle Sound durch 7.1 virtual Surround Stereo! Während True Stereo mehrere Lautsprecher erfordert, kann Virtual Surround Stereo dank spezieller Techniken mit nur zwei Geräten das gleiche Gefühl erreichen. Im Gegensatz zum herkömmlichen 2-Kanal-Stereo klingen die Audiosignale, als kämen sie aus mehreren verschiedenen Richtungen gleichzeitig. Das ermöglicht ein immersiveres, realistischeres Spiel, da der Spieler Audioquellen genauer lokalisieren kann. Für den geringen Preis bei dieser gebotenen Qualität kann man hier absolut nichts falsch machen! 🤩

Fazit: Günstiges, einsteigerfreundliches Headset mit vielen Stärken

Mehr günstig bei trotzdem guter Qualität geht einfach nicht! Das AOC GH300 Headset überzeugt in fast allen Punkten und ist nicht zuletzt durch den unschlagbaren Preis von nur 35,00 Euro ein absolut lohnenswertes Schnäppchen. Die gute Verarbeitung und das schöne Design runden dieses Angebot mehr als zufriedenstellend ab! Eine klare Empfehlung der gamers.de Redaktion 👍️

Weitere tolle Produkte von AOC findet ihr in unserer Übersicht!