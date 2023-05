Please enable JavaScript play-rounded-fill



Volition und Deep Silver haben zum Wochenende den ersten DLC von Saints Row vorgestellt. Wie aus der beigefügten Roadmap hervorgeht, erscheinen bis August noch zwei weitere, kostenpflichtige Erweiterungen. Hinzu kommen außerdem verschiedene kostenlose Updates.

Der enttäuschende Release von Saints Row liegt nun knapp ein Jahr zurück. Nachdem sich Volition und Deep Silver in den letzten Monaten um die Fehlerbeseitigung des Games gekümmert haben, ist man nun bereit für die Veröffentlichung des ersten DLC. Dieser nennt sich The Heist & The Hazardous und bietet neben drei neuen Story-Missionen unter anderem eine neue Waffe, einen Helikopter sowie neue Belohnungen und Kosmetika. Im Juli soll der zweite DLC mit dem Namen Doc Ketchum’s Murder Circus folgen. Die bisher unbetitelte letzte Erweiterung erscheint schließlich im August.

Alle drei DLCs sind Teil des nun ebenfalls erhältlichen Expansion Pass. Dieser ist auf PC, Xbox und PlayStation für 29,99 Euro erhältlich.

Neben den kostenpflichtigen DLCs wird sich die Community auch auf einige gratis Updates für Saints Row freuen können. Das erste ist nun ebenfalls erhältlich und stellt euch den neuen Bezirk Sunshine Springs vor. Wie ihr bereits am Namen erahnen könnt, ist dieser am LA-Bezirk Palm Springs angelegt. Zusammen mit diesem neuen Gebiet erwarten euch euch ein Selfie-Modus, 12 neue Emotes und ein Emote-Auswahlrad sowie verschiedene Quality of Life-Updates.

Mehr zu Saints Row findet ihr in unserer Übersicht und auf der offiziellen Website.