Die zweite Eigenproduktion von Amazon Games ist in Arbeit. Wie man in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, arbeitet man in Kooperation mit Middle-earth Enterprises an einem Herr der Ringe-MMO. Die Entwicklungsarbeiten übernimmt das Orange County Studio.

Es ist das zweite Mal, dass Amazon Games und Middle-earth Enterprises zu einem gemeinsamen Projekt zusammenkommen. Seit dem eingestampften Erstunterfangen ist allerdings einige Zeit vergangen und die Amazon-Tochter ist um zwei Erfolgsgeschichten reicher. Besonders stolz ist man auf die Eigenproduktion New World, die im Orange County Studio produziert worden ist. Daher ist es nicht verwunderlich, dass man die Entwicklung des kommenden Der Herr der Ringe-MMOs in die gleichen Hände überträgt.

Die Entwickler bei Amazon Games Orange County Studio legen bei der Produktion einen großen Wert auf Authentizität. Wie Studioleiter Rich Lawrence betont, wolle man eine respektvolle Umsetzung der Buchvorlagen erschaffen und ein Spiel kreieren, bei dem die Fans auch die Begeisterung der Entwickler spürten. Wie in der entsprechenden Pressemitteilung betont wird, besteht das Studio nämlich zu einem guten Teil aus begeisterten HDR-Anhängern.

Die Produktion des Herr der Ringe-MMOs

Auch wenn das HDR-MMO ein gänzlich eigenständiges Projekt ist und in keiner Weise mit New World zusammenhängt, werden die Entwickler Azoth-Engine aus dem Game wieder verwenden, um die Entwicklungen zu vereinfachen. Allerdings soll die Engine im weiteren Entwicklungsverlauf um verschiedene Features erweitert werden, um sie auf das Mittelerde-Setting anzupassen.

Im Gegensatz zu New World soll das HDR-MMO für PC und Konsolen erscheinen. Da sich der Entwicklungsprozess noch eine Weile hinziehen wird, ist davon auszugehen, dass die Last-Gen-Konsolen bei der Produktion nicht mehr beachtet werden.

