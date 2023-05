Please enable JavaScript play-rounded-fill



Publisher Nacon hat kürzlich ein Making of Video zu Lord of the Rings Gollum veröffentlicht. Darin gehen Entwickler und Synchronsprecher auf Gollums Persönlichkeit ein und das Storytelling, das damit verbunden ist.

Nach langem Warten ist es tatsächlich endlich so weit. In weniger als einer Woche erscheint Lord of the Rings: Gollum für PC, PlayStation und Xbox. Vor dem großen Release-Termin melden sich die Entwickler noch einmal zu Wort und gehen in einem Video auf die Entstehung der Hauptfigur Gollum selbst ein. Man habe sich für ihn als Hauptfigur des Spiels entschieden, da er einen der komplexesten Charaktere der Bücher darstellt. Seine beiden Persönlichkeiten sind im konstanten Streit miteinander und kämpfen um die Oberhand seines Geistes.

Als Spielende liegt es an uns zwischen den beiden Persönlichkeiten zu wählen und eine entsprechende Handlungsrichtung einzuschlagen. Wie eine Szene zeigt, haben wir beispielsweise die Möglichkeit aktiv in den Kampf zu gehen oder lieber im Verborgenen zu schleichen.

Auch für Synchronsprecher Wayne Forester ist es eine Herausforderung gewesen, diesen inneren Zwiespalt authentisch zu vermitteln. Wie das Video zeigt, scheint er allerdings großen Spaß bei der Auseinandersetzung mit den beiden Persönlichkeiten gehabt zu haben. Außerdem ist es erstaunlich, wie sehr seine Darbietung der Meisterleistung von Andy Serkis (Gollum in den Filmen) ähnelt.

Lord of the Rings: Gollum wird am 25. Mai erhältlich sein. Zu einem späteren Zeitpunkt ist auch ein Release für die Nintendo Switch geplant. Weitere Infos zum Titel findet ihr hier.