Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Behaviour Interactive

Dead by Daylight erhält bald Zuwachs. In einem neuen Trailer hat Behaviour Interactive angekündigt, dass Nicolas Cage bald durch den Nebel treten wird. Weitere Infos sollen in wenigen Monaten folgen.

Im Laufe der letzten Jahre hat sich Schauspieler Nicolas Cage als jemanden präsentiert, der sich selbst nicht allzu ernst nimmt. Ob er einen völlig wahnwitzigen Film über sich selbst dreht oder sich als eine Neuinterpretation von Dracula präsentiert, der kreative Flow scheint ihm so schnell nicht zu versiegen.

Nun wagt er sich mit der Hilfe von Behaviour Interactive in ein neues Medium vor: den Videospielen.

Nicolas Cage kündigt sich in dem kurzen Teaser zu Dead by Daylight mit einem kurzen Monolog an. Dieser lässt sich aus dem Englischen wie folgt übersetzen: Es gibt nichts Mächtigeres als die Vorstellungskraft. Man kann den Stoff der Realität formen, alles Bekannte verändern.

Währenddessen sehen wir Ausschnitte eines zerstörten Filmsets mit umgeworfenem Regiestuhl.

Nun stellt sich natürlich die Frage, ob Nicolas Cage in Dead by Daylight die Rolle des Killers oder eines Überlebenden übernimmt. Zuzutrauen wäre ihm beides. Dieser Ansicht ist auch die Community, die bereits unter dem Video in eine lebhafte Diskussion ausgebrochen ist.

Wie es im Trailer und im Videokommentar heißt, will Behaviour am 5. Juli weitere Infos zum Nick Cage-Update geben. Mehr zu Dead by Daylight findet ihr in der Übersicht.