Die Community von Skull & Bones dürfte sich seit längerer Zeit mit der Frage konfrontiert fühlen, ob man einen Release des umstrittenen Piratenspiels überhaupt noch möchte. Laut unbestätigten Insider-Informationen könnte Ubisoft den Titel doch noch auf Eis legen.

Im Subreddit Gaming Leaks And Rumors geht es gerade heiß her. Ein User soll Insider-Verbindungen zu Ubisoft haben und berichtet, dass es derzeit gar nicht gut um Skull & Bones steht. So fern, so wenig Neues. Allerdings berichtet der User auch davon, dass ein Release in diesem Jahr immer unwahrscheinlicher wird und mit jedem verstrichenen Monat eine gänzliche Absage immer wahrscheinlicher wird.

Zu guter Letzt präsentiert der User einige Screenshots des Spiels (Bild 1, Bild 2, Bild 3). Laut eigenen Angaben sollen diese erst vor wenigen Monaten entstanden sein. Die Quelle soll noch einige mehr besitzen und sobald man diese erhalte, wolle man diese ebenfalls teilen.

Wären die Umstände nur etwas anders, wäre eine komplette Absage von Skull & Bones wahrscheinlich die naheliegendste Möglichkeit, um Ubisoft aus dieser PR-Katastrophe zu retten. Allerdings sind die Dinge nicht so einfach, wie auch andere Reddit-User in der Diskussion bemerken.

Für das Piraten-Game ist Ubisoft nämlich einen Deal mit der Regierung von Singapur eingegangen. Eine Absage würde also erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Es könnte jedoch sein, wie auch andere Reddit-User bemerken, dass es sich bei Skull & Bones nicht um das einzige gemeinsame Projekt mit der singapurischen Regierung handle. Wäre dem so, würde einer von vielen geplatzten Deals vielleicht nicht allzu großen Schaden anrichten.

Was genau liefert uns also der Leak? Im Grunde genommen nicht viel mehr, als wir ohnehin schon wissen. Es scheint allerdings immer offensichtlicher, dass auch Ubisoft die Motivation für das Freibeuter-Adventure endgültig verloren hat. Weitere Infos zum Thema findet ihr in unserer Übersicht.