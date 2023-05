Please enable JavaScript play-rounded-fill



Alan Wake II soll nach Angaben von Entwickler Remedy Entertainment im Laufe diesen Jahres erscheinen. Der Synchronsprecher des gleichnamigen Protagonisten hat im Interview nun den Release-Datum enthüllt.

Wenn Entwickler Remedy Entertainment über die Arbeiten von Alan Wake II spricht, kommt stets die gleiche Antwort. Die Entwicklungsarbeiten kämen gut voran, man halte an einer Veröffentlichung in diesem Jahr weiterhin fest. Bis zum bisher unbekannten Stichtag benötige es allerdings noch einiges an Feintunig.

Nun hat sich Matthew Porretta zu Wort gemeldet. Der Synchronsprecher spielt den titelgebenden Protagonisten selbst und hat in einem Interview über die Produktion von Alan Wake II gesprochen. Darin erwähnt er eine Veröffentlichung im Oktober und spricht von der harten Arbeit, die man zum pünktlichen Release in das Spiel stecke. Ob ihm diese Info rausgerutscht ist oder er vorher von Remedy das Okay bekommen hat, lässt sich nicht sagen.

Neben Alan Wake II arbeiten die Entwickler von Remedy Entertainment noch an den Remakes zu Max Payne 1 und 2 sowie an Control 2. Ähnlich umtriebig sieht es auch bei Behaviour Interactive und den Plänen für Dead by Daylight aus.